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Воронежские новости

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Рукотворная молитва: как создаются иконостасы воронежских храмов

Рукотворная молитва: как создаются иконостасы воронежских храмов

В каждом храме своя атмосфера. И если Бог – нематериален, то место молитвы создается людьми. Общее впечатление складывается из деталей: большой собор перед нами или маленькая церквушка, какая роспись на стенах, как выглядят иконостас и оклады икон.

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