РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Если посадят , а при нынешней либерализации судей в отношении мигрантов не факт на зоне жопу порвут на британский флагМигрант изнасилов...
  • Юрий Зубрин
    Из разряда -он никто и зовут его никак!Зеленский рассказ...
  • Eduard
    Если по России ударили американским оружпем,ракеты должны лететь на Америку!Захарова оценила ...

Захарова оценила призыв Столтенберга снять ограничения на удары по РФ

Захарова оценила призыв Столтенберга снять ограничения на удары по РФ

Дипломат обратила внимание на заявление генсека НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего снять ограничения на удары Украины по объектам на всей территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Пора бить по странам&quot;передающим &quot; оружие!
Ответить
18 час.
Eduard
Сколько Россию просить что бы врезала по страеам Европы? Это отрезвит жирных свиней и они скинут фальшивую мариионеточную властть!
Ответить
18 час.
Eduard
Если по России ударили американским оружпем,ракеты должны лететь на Америку!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх