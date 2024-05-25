Захарова оценила призыв Столтенберга снять ограничения на удары по РФ

Дипломат обратила внимание на заявление генсека НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего снять ограничения на удары Украины по объектам на всей территории России.
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