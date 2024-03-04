Связь культуры и экономики и их взаимное развитие обсудят на МЭФ-2024

В столице России со 2 по 3 апреля пройдет Московский экономический форум. В рамках мероприятия представители власти, вузов, корпораций и промышленных предприятий обсудят взаимное влияние культуры и экономики и перспективы их развития.
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