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Странно? Да – если не знать некоторых деталей.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Эту статью я читал дня три тому назад, правда автор был другой. )
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