Странно? Да – если не знать некоторых деталей.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВОССТАНИЕ СПАРТАКА ПОДАВЛЕНО: ГЛАВНЫЕ СТРАННОСТИ В ДЕЛЕ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову дважды отказали в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
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