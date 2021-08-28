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Разведка США рассекретила выводы о происхождении COVID-19

Разведка США рассекретила выводы о происхождении COVID-19

Здоровье Происшествия Китай пока не стремится к тому, чтобы поделиться информацией. Американское разведывательное сообщество попыталось установить происхождение коронавируса.

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