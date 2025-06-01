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Царьград

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Лидер террористов задержан на границе Пакистана и Афганистана в спецоперации

Лидер террористов задержан на границе Пакистана и Афганистана в спецоперации

В результате совместной спецоперации турецких и пакистанских разведслужб на границе Пакистана и Афганистана задержан Озгюр Алтун, один из опасных лидеров террористической организации, запрещенной в России.

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