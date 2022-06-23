В S7 готовы разбирать часть самолётов ради запчастей для других бортов

На Сибирском транспортном форуме начальник отдела стратегического планирования АО «Авиакомпания Сибирь» Константин Пьянков заявил, что в отечественной авиакомпании S7 придумали способ обойти санкции, не позволяющие покупать необходимые запчасти.
На Сибирском транспортном форуме начальник отдела стратегического планирования АО «Авиакомпания Сибирь» Константин Пьянков заявил, что в отечественной авиакомпании S7 придумали способ обойти санкции, не позволяющие покупать необходимые запчасти.
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