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Аргументы недели

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Экономист Лизан назвал недоступность кредитов причиной роста микрозаймов

Экономист Лизан назвал недоступность кредитов причиной роста микрозаймов

В первом квартале россияне ринулись в микрофинансовые организации с такой силой, что объём выданных микрозаймов взлетел в 3,6 раза и достиг 86 миллиардов рублей.

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