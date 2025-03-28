Новый Aurus Senat из гаража УДП сгорел дотла в Москве

В социальных сетях растиражировали видеоролики с объятым огнём премиум-седаном. Судя по номерам, речь идёт о небронированном автомобиле 2024 года выпуска, который находится на балансе ФГБУ «Автотранспортный комбинат» из гаража Управления делами Президента Российской Федерации.