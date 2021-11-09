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Оппонент Макрона хочет отменить санкции и признать Крым российским

Оппонент Макрона хочет отменить санкции и признать Крым российским

Такого коварства французская элита уж точно не простит Путину! У них появился тот самый скандальный литератор Эрик Земмур, который заговорил такими нерукопожатными лозунгами, что как принято нынче говорить на Западе: «Это точно порадует Путина».

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