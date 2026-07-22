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Царьград

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Многоходовка Зеленского: За жёсткую зиму перед украинцами отвечать никто не будет. Но есть загвоздка

Многоходовка Зеленского: За жёсткую зиму перед украинцами отвечать никто не будет. Но есть загвоздка

Грядущая зима для украинцев будет очень жёсткой, но ответственности никто не понесёт. Чтобы оправдаться перед народом, Владимир Зеленский придумал и провернул многоходовку, которая поможет достичь сразу нескольких задач.

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