«Астраханские сезоны» продолжаются

Культурно-социальный проект продолжает свои мероприятия.В парке Астраханского дворца культуры «Аркадия»:7 июня * 17:00 – детская интерактивная программа «Страна чудес»; * 18:00 – концертная программа ансамбля «Русские тайны»; * 19:00 - концертная программа ведущих творческих коллективов и солистов города «Астраханские вечера».
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