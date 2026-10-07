В Калининграде стартовал XXIII фестиваль искусств «Балтийские сезоны»

В Калининграде открылся XXIII фестиваль искусств «Балтийские сезоны». МХАТ имени М. Горького в этом году привез две постановки — «Старший сын» и «Собака на сене».
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