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Ты что, с другой планеты? Фильмы и сериалы об инопланетянах среди людей

Ты что, с другой планеты? Фильмы и сериалы об инопланетянах среди людей

На канале Syfy начал выходить четвертый сезон «Засланца из космоса» — очаровательной комедии с Аланом Тьюдиком в роли пришельца, который прилетел с дурными намерениями, но настолько привык к земной рутине, что расхотел истреблять человечество.

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