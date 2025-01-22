Россельхознадзор: загрязнёний в рыбе в Черном и Азовском морях не выявлено

Сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора в целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом провели ряд мероприятий по отбору проб в подведомственных регионах.
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