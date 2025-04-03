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Росстат: в РФ втрое ускорились недельные темпы инфляции

Росстат: в РФ втрое ускорились недельные темпы инфляции

Темпы роста инфляции с середины марта ускорились втрое. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По данным ведомства, в период с 25 по 31 марта темпы инфляции ускорились, уровень роста потребительских цен составил 0,20%.

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Комментарии
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vagas Karlito
Нам толковали что нехватка товаров приводит к инфляции! Вопрос чего не хватает?!)
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