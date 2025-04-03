Росстат: в РФ втрое ускорились недельные темпы инфляции

Темпы роста инфляции с середины марта ускорились втрое. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По данным ведомства, в период с 25 по 31 марта темпы инфляции ускорились, уровень роста потребительских цен составил 0,20%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии