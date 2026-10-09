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«В такие моменты спрашивать нужно с меня». Козлов — о поражении «Салавата» от «Металлурга» со счетом 1:7

«В такие моменты спрашивать нужно с меня». Козлов — о поражении «Салавата» от «Металлурга» со счетом 1:7

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ, который закончился крупным поражением уфимской команды — 1:7.

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