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Царьград

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Денис Мацуев открыл фестиваль в Новосибирске с юными талантами

Денис Мацуев открыл фестиваль в Новосибирске с юными талантами

Гала-концерт в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца открыл фестиваль, в афишу которого вошли выступления лауреатов Grand Piano Competition и программа «Симфоджаз» с участием Новосибирского академического симфонического оркестра.

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