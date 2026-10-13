Денис Мацуев открыл фестиваль в Новосибирске с юными талантами

Гала-концерт в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца открыл фестиваль, в афишу которого вошли выступления лауреатов Grand Piano Competition и программа «Симфоджаз» с участием Новосибирского академического симфонического оркестра.
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