Министр обороны Армении отправился во Францию

Министр обороны Армении Сурен Папикян вместе с делегацией отправился во Францию. «17 июня делегация, возглавляемая министром обороны РА Суреном Папикяном, с рабочим визитом отбыла во Францию», — сказано в сообщении министерства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии