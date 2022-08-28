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В Тихоокеанском высшем военно-морском училище состоялась торжественная церемония принятия первокурсниками Военной присяги

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище состоялась торжественная церемония принятия первокурсниками Военной присяги

Курсантов поздравил заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский, начальник училища контр-адмирал Олег Журавлёв, а также почётные гости.

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