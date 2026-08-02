🚒 Под Севастополем загорелся грузовик с зерном Инцидент произошёл в районе спуска к городу с Президентской дороги.
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🚒 Под Севастополем загорелся грузовик с зерном Инцидент произошёл в районе спуска к городу с Президентской дороги.