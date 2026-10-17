Reuters: приказ ограничить Starshield для Украины поступил из Белого дома, но его отдавал не Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правосудие на тор...
- Чужие среди своих...
- Чужие среди своих...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым