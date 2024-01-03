Число жертв взрыва у кладбища, где похоронен Сулеймани, выросло до 50 человек

Число жертв взрыва в Иране на траурном мероприятии у кладбища, где похоронен бывший командующий спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани, возросло до 50 человек, сообщает издание Al-Monitor со ссылкой на агентство Tasnim.
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