В ДНР при атаке БПЛА-камикадзе погиб ребёнок

Мальчик погиб при атаке БПЛА-камикадзе ВСУ на населённый пункт Володарское в ДНР. Информация об этом появилась в Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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