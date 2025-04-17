Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ДНР при атаке БПЛА-камикадзе погиб ребёнок

Мальчик погиб при атаке БПЛА-камикадзе ВСУ на населённый пункт Володарское в ДНР. Информация об этом появилась в Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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