Последний сигнал от Трампа: России обещают признание Крыма, но европейцы – против. Bloomberg пишет, что США представили своим европейским союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая набросок условий для прекращения боевых действий и ослабления санкций … .