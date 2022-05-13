Давыдов о ЦСКА и Радулове: «Обида армейцев удивила. Это в наше время был клубный патриотизм, теперь все как в НХЛ»

Виталий Давыдов удивлен тому, что ЦСКА не смог расстаться с Радуловым без обид.  – Главный для вас вопрос трансферного рынка-2022? – Для меня самое интересное, где окажется Александр Радулов.

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