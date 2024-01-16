Prison Architect 2 позволит создать тюрьму мечты, причём в 3D и уже очень скоро — дата выхода, первый трейлер и предзаказ в российском SteamКак и предполагалось, официальное подтверждение Prison Architect 2 не заставило себя долго ждать.
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