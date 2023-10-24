Виктор Баранец о ракетах ATACMS: Сбивать можем, но наша проблема — в плотности ПВО

Военный эксперт оценил возможности России в противодействии поставляемому Западом оружию Павел Еськов Материал комментируют: Виктор Баранец О поставках на Украину американских ракет ATACMS стало известно накануне.
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