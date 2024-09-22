Литература: Как «чернокнижник и недоучка» Бомелиус стал лекарем Ивана Грозного, почему боялись его предсказаний и за что казнили

Мистическая фигура придворного лекаря Ивана Грозного до сих пор будоражит наши умы. Кто он был на самом деле? Шарлатан или предсказатель? Талантливый химик - аптекарь или просто удачливый по жизни авантюрист? Пожалуй, за всю историю нашей страны, вряд ли был еще один такой же врач, которого все боялись до ужаса.
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