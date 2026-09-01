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Новый корпус школы №103 в Воронеже: мэр Сергей Петрин дал старт работе современного образовательного комплекса

Новый корпус школы №103 в Воронеже: мэр Сергей Петрин дал старт работе современного образовательного комплекса

В День знаний в Воронеже торжественно открыли новый корпус школы №103 — одного из крупнейших образовательных учреждений города.

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