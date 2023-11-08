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В России вдвое выросли объемы добычи красной рыбы

В России вдвое выросли объемы добычи красной рыбы

Российские рыболовы нарастили вылов рыбы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала года по 30 октября российские рыбаки добыли 4 миллиона 598,5 тысячи тонн водных биоресурсов (+11,2% к прошлому году).

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