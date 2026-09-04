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Царьград

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Улучшение городской среды отразилось на образе жизни москвичей - опрос ВЦИОМ

Улучшение городской среды отразилось на образе жизни москвичей - опрос ВЦИОМ

Москва подтверждает статус одного из самых удобных для жизни мегаполисов: согласно свежему опросу ВЦИОМ, почти девять из десяти жителей столицы считают город комфортным, а трое из четырёх заметили реальные улучшения за последние годы.

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