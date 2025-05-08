Косиняк-Камыш: Польша не закрыла вопрос о репарациях от Германии

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet заявил, что республика не закрыла вопрос о репарациях от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
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