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Спички - не игрушка

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МИД России предупредил об ударе возмездия в случае атак по Крыму

МИД России предупредил об ударе возмездия в случае атак по Крыму

Политнавигатор Удар по крымскому мосту будет одновременно масштабным и максимально комбинированным – Сивков Атака на Крымский мост будет комбинированной с применением баллистических и крылатых ракет и морских дронов, чтобы подорвать опоры моста.

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