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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж не дает мне спать в выходные, потому что он жаворонок

Муж не дает мне спать в выходные, потому что он жаворонок

Мой супруг Виталя жаворонок. А я стопроцентная сова. Только вот муж совершенно не верит в то, что у людей могут быть разные режимы суточной активности.

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Комментарии
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Вера Федорова
Майя, ну, какая разница, мужчине или женщине? В этом посте речь о женщине, которая спит до полудня.
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13 час.
Майя Maja
Вот когда ребенок будет и поменяет свой режим.. Точнее он еще во время беременности уже у нее поменяется - сам)) А сейчас она никому не мешает, если все успевает. Ей на огородах не сидеть, как видите. Они оба городские и работает она на удаленке и все успевает Ничего страшного в этом не вижу по выходным поваляться в постельке)) Ему бы самому включиться в такой режим постельный не помешает, а то дети никогда не родятся))
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12 час.
Элина Морозова
У меня в БМ была похожая ситуация. Только я-жаворонок, а он -сова. Я по утрам  всегда на цыпочках ходила, соблюдала тишину. А он по ночам мог смотреть телевизор, шуметь,...
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