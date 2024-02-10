Муж не дает мне спать в выходные, потому что он жаворонок

Майя Maja

Вот когда ребенок будет и поменяет свой режим.. Точнее он еще во время беременности уже у нее поменяется - сам)) А сейчас она никому не мешает, если все успевает. Ей на огородах не сидеть, как видите. Они оба городские и работает она на удаленке и все успевает Ничего страшного в этом не вижу по выходным поваляться в постельке)) Ему бы самому включиться в такой режим постельный не помешает, а то дети никогда не родятся))