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«У себя во дворе можно эксперименты ставить, а это сборная России, лицо страны. Карпин хотел, чтобы кто-то из молодых превратился в Пеле?» Пономарев о составе против Таджикистана

Владимир Пономарев раскритиковал состав сборной России на игру с Таджикистаном (0:0). «Сборная есть сборная, основа должна быть такой, как будто завтра мы уезжаем на чемпионат мира.

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