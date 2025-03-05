Парк для экстремальных видов спорта начали проектировать в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове начали проектировать парк для экстремальных видов спорта. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, собственное пространство получат скейтеры, роллеры и поклонники BMX.
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