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SUSANIN

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Парк для экстремальных видов спорта начали проектировать в Глазове

Парк для экстремальных видов спорта начали проектировать в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове начали проектировать парк для экстремальных видов спорта. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, собственное пространство получат скейтеры, роллеры и поклонники BMX.

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