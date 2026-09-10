Посольство России в Берлине выразило удивление реакцией Германии на закрытие генконсульств и Института Гёте

Посольство Российской Федерации в Берлине официально выразило удивление реакцией немецких властей и общественных деятелей на закрытие Генерального консульства России в Санкт-Петербурге и филиалов Института Гёте в России.
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