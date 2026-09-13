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Царьград

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Генетик сняла вопрос о влиянии наследственности на продолжительность жизни

Генетик сняла вопрос о влиянии наследственности на продолжительность жизни

Врач-генетик Елизавета Евгеньева объяснила генетический код долголетия человека.Многие привыкли считать, что продолжительность жизни буквально «написана на роду», и обмануть природу невозможно.

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