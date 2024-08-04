Друзья, приходите обязательно поддержать наших бойцов🙏 НАПОМИНАЕМ Сбор идет на детектор БПЛА «Булат» для бойцов 404 полка!.
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Друзья, приходите обязательно поддержать наших бойцов🙏 НАПОМИНАЕМ Сбор идет на детектор БПЛА «Булат» для бойцов 404 полка!.