Мировое обозрение

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План Жукова превентивной войны против Германии от 15 мая 1941 года. ЭТО ШОК! Полный разбор 15 страниц документа с картами (2022)

План Жукова превентивной войны против Германии от 15 мая 1941 года. ЭТО ШОК! Полный разбор 15 страниц документа с картами (2022)

Документ написал начальник оперативного управления Генштаба генерал Василевский. Его характерный "бисерный" почерк хорошо известен специалистам.

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