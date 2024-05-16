В Джанкое спасатели провели мастер-класс для активистов «Движения первых»

Спасатели «КРЫМ-СПАС» продолжают активно взаимодействовать с «Движением первых». Фото: МЧС по РКСотрудники Джанкойского АСО провели мастер-класс в рамках реализации Всероссийского проекта «Первая помощь» Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Республики Крым.
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