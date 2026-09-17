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В Барнауле открыли современную поликлинику после масштабного капремонта

В Барнауле открыли современную поликлинику после масштабного капремонта

17 сентября в Барнауле открыли поликлиническое отделение городской больницы №3. Учреждение переехало в здание на улице Матросова, 115, которое после масштабного капитального ремонта фактически стало новым медицинским объектом.

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