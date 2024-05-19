Ежегодный турнир по картингу пройдёт в парке Ривьера 🗓 25 мая, 9:00 📍 Егорова, 1 🙋 Просмотр свободный, участие по записи 🔄 Интересный Сочи.
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Ежегодный турнир по картингу пройдёт в парке Ривьера 🗓 25 мая, 9:00 📍 Егорова, 1 🙋 Просмотр свободный, участие по записи 🔄 Интересный Сочи.