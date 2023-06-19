Депутат Тумусов: рождаемость нужно повышать

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение о разработке закона о статусе беременной, в котором будет закреплён её социальный статус и будут отражены гарантии государственной поддержки.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение о разработке закона о статусе беременной, в котором будет закреплён её социальный статус и будут отражены гарантии государственной поддержки.
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