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Депутат Тумусов: рождаемость нужно повышать

Депутат Тумусов: рождаемость нужно повышать

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение о разработке закона о статусе беременной, в котором будет закреплён её социальный статус и будут отражены гарантии государственной поддержки.

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