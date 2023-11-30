Переход Линдена Вея в «Авангард» сорвался. Клуб не смог перевести деньги «Мангейму» из-за санкций («Вброс по борту»)

Омичи практически договорились с 32-летним канадцем по условиям личного контракта, но переговоры приостановились, когда речь зашла о компенсации для «Адлер Маннгейм», сообщает «Вброс по борту».
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