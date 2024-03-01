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Байден оговорился, обещая сбросить гумпомощь с воздуха украинцам вместо Газы

Байден оговорился, обещая сбросить гумпомощь с воздуха украинцам вместо Газы

Президент США Джо Байден допустил очередную нелепую оговорку, заявив в ходе встречи с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони, что американцы в ближайшее время начнут сбрасывать украинцам с воздуха гуманитарную помощь, при этом имея в виду сектор Газа.

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