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Сергей Светлов: «Молодежь «Локомотива» в МХЛ лучше всех играет в атакующий хоккей. В КХЛ ее переучивают, отсюда торможение клуба»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о серии ЦСКА и «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина.

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