Ловим садового крота трехлитровой банкой

Садовые кроты доставляют массу хлопот, копая под участком норы и портя корневую систему растений. Но опытные дачники придумали простой способ выловить крота обычной трехлитровой банкой – она закапывается в земле рядом с норой крота и маскируется.
Садовые кроты доставляют массу хлопот, копая под участком норы и портя корневую систему растений. Но опытные дачники придумали простой способ выловить крота обычной трехлитровой банкой – она закапывается в земле рядом с норой крота и маскируется.
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