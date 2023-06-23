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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Ловим садового крота трехлитровой банкой

Садовые кроты доставляют массу хлопот, копая под участком норы и портя корневую систему растений. Но опытные дачники придумали простой способ выловить крота обычной трехлитровой банкой – она закапывается в земле рядом с норой крота и маскируется.

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