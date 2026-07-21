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Американская чиновница ворвалась на чужую яхту и попала в тюрьму

Американская чиновница ворвалась на чужую яхту и попала в тюрьму

В Соединенных Штатах высокопоставленная женщина-чиновник из штата Калифорния оказалась за решеткой после того, как незаконно проникла на чужое судно и попыталась выдворить оттуда вызванных на место полицейских .

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