Американская чиновница ворвалась на чужую яхту и попала в тюрьму

В Соединенных Штатах высокопоставленная женщина-чиновник из штата Калифорния оказалась за решеткой после того, как незаконно проникла на чужое судно и попыталась выдворить оттуда вызванных на место полицейских .
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